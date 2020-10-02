Okullar ne zaman açılacak? Mesleki ve teknik liseler için tarih belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıfı öğrencilerinin okula adım atmasının ardından, liseler için okulların açılacağı tarih duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Uygulama eğitiminin tüm ayrıntılarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldığını duyuran MEB, eğitim kurumlarında Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı anadolu meslek ve anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamaları 28 Eylül tarihinden itibaren başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda şimdi de mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.

Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirler de alındı. Buna göre öğrencilere okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak.

Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

DERS SÜRESİ 30 DAKİKA OLACAK

Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika olacak, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.

Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi, haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak.

BAKAN: KONTROLÜ ÇOK RAHATLIKLA SAĞLAYACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde özellikle uygulama derslerinin kritik bir önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

* Öncelikle olarak iş yeri stajları konusunda öğrencilerimizin bizden talepleri vardı ilk olarak 28 Eylül itibariyle işletmelerde beceri eğitimi ve stajların başlayabilmesine imkan sağladık.

* Şimdi de uygulama eğitimlerimizi başlatıyoruz. Bizim arzumuz bu derslerin bir an önce başlamasıydı.

* Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli tedbirleri alıp uygulamalı derslerimize başlıyoruz.

* Uygulama dersleri gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız.

* Mesleki ve Teknik Eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz.

DİĞER SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, gerekli tedbirler alınarak başlayacak olan yüz yüze eğitimde diğer sınıflar ile ilgili değerlendirmelerin birkaç hafta sonra yapılacağını, vaka sayısının seyrine göre yüz yüze eğitime geçeceğini söyledi.