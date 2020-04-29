Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte Bakan Selçuk’tan açıklamalar…

Son dönemde en fazla merak edilen konuların başında okul tatili geliyor. Hem veliler hem de öğrenciler uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde ‘Okullar ne zaman açılacak?’ diye merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise gündemde olan bu konuya ilişkin yeni açıklamaları paylaştı. Peki okullar ne zaman açılacak? Tatil uzadı mı? İşte okul tatili hakkındaki son gelişmeler ve açıklamalar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına kararı Bilim Kurulu tavsiyeleri sonrası vereceklerini yeniden hatırlattı ve okulların 31 Mayıs’a kadar açık olmayacağını söyledi. Bakan Selçuk; ‘Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.” dedi.

“UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR SÜRECEK”

Türkiye’de Avrupa’nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi.

Salgının başladığı tarihten itibaren dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçme kararı almış olmanın faydalarının ortaya çıktığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

* Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.

* Şu an çocuklarımızın en güvende olacakları yer evleri, hepimizin elden bırakmayacağı yegane şey tedbir ve birbirimize göstereceğimiz sabır, anlayış ve dikkattir.

“UZAKTAN EĞİTİM ELİMİZDEKİ TEK SEÇENEK”

Uzaktan Eğitim süreci uzadıkça öğrencilerdeki motivasyonun düşeceğine ve sıkılma durumları olabileceğine dair endişelerini dile getiren Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz, eskisi gibi okul bahçelerinde koşup sınıflarda gülebilmemiz için bu süreci hep birlikte böyle yönetmek durumundayız.

* Uzaktan eğitim şu an elimizdeki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk ve ‘çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar’ diye yüzbinlerce öğretmenimizle tüm enerjimizi oraya vererek uzaktan eğitim üzerinde çalışıyoruz.

* Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam, uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. Geriye döndüğümüzde burada gösterdikleri özen bizi çok rahatlatacak. Hep beraber başaracağız diyoruz ya hani, o birlikteliklerden biri de bu.

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