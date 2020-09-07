Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak çalışmaları devam ediyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların uzaktan eğitime 18 Eylül tarihine kadar devam edeceğini açıklamıştı. 21 Eylül 2020 tarihinde ise yüz yüze eğitime başlanacağı ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam düzenlenen Kabine Toplantısı ardından ise bu açıklamalara ek olarak okulların açılacağını şu ifadelerle duyurdu;

Salgının başladığı günden bu yana ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz.

Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir.

BAKAN SELÇUK: BİLİM KURULU İLE KARAR VERECEĞİZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda verilecek yüz yüze eğitimin detaylarına Bilim Kurulu’nun önerileriyle karar vereceğiz dedi. Selçuk’un açıklamaları şu şekilde;

“31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açtık. 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik. Hangi yaş grubunun okula ne zaman başlayacağına Bilim Kurulu karar verecek.

*Ders başlayana kadar maske hususundaki standartlarımız gereği uygulanacaktır. Hem öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hem de velilerimiz için kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde olacağına ilişkin de açıklamalar yapacağız.

HER OKUL GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

*Zamanı gelince ayrıntılı biçimde açıklayacağız. Maske tedariği bakanlığımız tarafından sağlanacaktır. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda kılavuzu hazırlamıştık.

*Bu standartların uygulaması nasıl denetlenecek? Bunlar için de 2 bin denetmenimiz şu anda sahada ve okullardalar ve her okulu gözden geçiriyorlar.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. ve 2. sınıf ve 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz.” dedi.

Bakan Koca'nın okullarla ilgili yaptığı diğer açıklamalar şu şekilde;

“1. ve 2. sınıf ve 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz.”

“Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz. Belki il bazında veya genel anlamda.”

“Yani şöyle özetlersek 1. sınıfların alışması için 2+5 şeklinde olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12’lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündem yapılmış olacak.”