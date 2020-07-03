Okulların açılış tarihi belli olmuştu! Bakan Ziya Selçuk’tan ilk açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020’de açılacak, 18 Haziran 2021’de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

BAKAN SELÇUK’TAN İLK AÇIKLAMA

Okulların açılış ve kapanış tarihinin belli olmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Selçuk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

* Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan ‘toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde.

* 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz.

* Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz.