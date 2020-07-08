ÖSYM’den 2020 YDS, EKPSS ve DİB-MBSTS sınavlarına yönelik geç başvuru duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarına geç başvuru duyurusu yayımladı. ÖSYM’den bu üç sınava başvuran ya da başvuracak olan adaylara yönelik yaptığı açıklamada, geç başvuruların Ağustos ayı içerisinde başlayacağını bildirdi.

ÖSYM’DEN ÜÇ SINAVA YÖNELİK GEÇ BAŞVURU DUYURUSU

2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS Sınavlarına Başvuran/Başvuracak Adayların Dikkatine

27.09.2020 tarihinde uygulanacak 2020-YDS, 11.10.2020 tarihinde uygulanacak 2020-EKPSS ile 26.12.2020 tarihinde uygulanacak 2020-DİB-MBSTS sınavları için adaylardan yeniden geç başvuru alınacaktır. Söz konusu sınavlar için belirlenecek yeni geç başvuru tarihleri, 2020 Ağustos ayı içinde ÖSYM’nin internet sayfasından adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Söz konusu sınavlara başvurusunu yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da ilgili sınav için belirlenecek geç başvuru tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. 2020-EKPSS'ye başvuran adaylar, bu sınav belirlenecek tarihlerde engel bilgileri ile öğrenim düzeyi bilgisini de güncelleyebileceklerdir. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.