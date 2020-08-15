Özel okulda kaçak öğrenci kurnazlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda 31 Ağustos’ta uzaktan ve 21 Eylül’de seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime başlanılması kararı aldı. İstanbul başta olmak üzere bazı özel okulların 21 Eylül’e kadar yüz yüze eğitim yasak olmasına rağmen 17 Ağustos Pazartesi günü yüz yüze eğitime açılacağı öğrenildi.

21 EYLÜL’Ü BEKLENMİYOR

Özel okulların, anaokullarında halen yüz yüze eğitim serbest olduğu için ilginç bir kurnazlık yöntemine başvurulduğu bildirildi. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak olan ve MEB kararıyla 21 Eylül’de okula gitmeleri gereken 1’nci sınıf öğrencileri, bu okullarda anasınıfı öğrencisi gibi gösterilmesi kararı alınmış. 72 aylıklar birinci sınıfa gitmeleri gerektiği için 21 Eylül’e kadar sistem üzerinde kayıtlı öğrenci olarak yer almayacaklar.

MEB’E İHBAR EDİLDİ

İstanbul merkezli 2’si zincir okul ve 2’si de bağımsız okul olan 4 okulun bu yolla eğitime 17 Ağustos’ta açılacağı Milli Eğitim Bakanlığı’na da ihbar edildiği öğrenildi.

Onların dışında başka özel okullar olup olmadığı da tespit edilmeye çalışılıyor. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na aykırı olarak, başına buyruk hareket ettikleri tespit edilen okullara MEB’in kapatma cezası verme yetkisi bulunuyor.

SİSTEM NASIL DELİNİYOR?

Anasınıfındaki öğrenciler 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamı dışında olduğu için okulların pandemi nedeniyle kapatıldığı günden bu yana geçtiğimiz Haziran ayından bu yana zaten yaz okulu kapsamında eğitime açık olarak yüz yüze eğitim veriliyordu. 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamındaki ilkokul, ortaokul ve liselerde ise uzaktan eğitim 31 Ağustos’ta, yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlaması kararı alındı.

SINIFTA KAÇAK ÖĞRENCİ

Birinci sınıfa bu yıl başlayacak olan öğrenciler ise zaten okuma yazma-bilmediği için 31 Ağustos’ta uzaktan online eğitim alamayacaklar. Bu çocuklar şimdi anasınıfı öğrencisi gibi gösterilerek ya da ay itibariyle 72 aylık oldukları için zaten zorunlu olarak birinci sınıf öğrencisi göründüklerinden sisteme hiç kayıt alınmadan 17 Ağustos Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime kaçak öğrenci olarak alınacaklar.

“DEVLETE RAĞMEN AÇANLAR KAPATILSIN”

Özel okulların bu yönteme hangi sebeple başvurdukları tam olarak anlaşılamazken, sektör temsilcileri ve bazı özel okul sahipleri özetle; “Milli Eğitim Bakanlığı’na da bize de benzer ihbarlar geliyor. Bu haksız rekabettir. Pazartesi günü sektörde kıyamet kopacak. Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre bu okulların kapatma cezası kararı alması gerekir. Bakanlık kararına rağmen kimse kafasına göre takılamaz. Bize de bu ihbarlar geldi. Kanun varsa herkes uysun, yoksa herkes bildiğini okusun’ diye tepki gösteriyorlar.

ÖĞRETMENLER İHBAR ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı kararına rağmen 17 Ağustosta 1.sınıflara yüz yüze eğitim vermeye zorlanan öğretmenler duru mu şu sözlerle SÖZCÜ’ye anlattı:

* COVID-19 salgını sebebiyle yüz yüze eğitim-öğretim 21 Eylül 2020 tarihine kadar erteledi. Ancak özel okullar tüm bu tedbirlere rağmen öğretmen ve öğrencilerin hayatlarını hiçe sayarak, 1. sınıfları 17 Ağustos 2020 tarihinde ya da en geç 24 Ağustos 2020 tarihinde çocukların kayıtlarını tekrar ana sınıfı üzerinde göstererek 1. sınıf eğitimini ana sınıflarında başlatma kararı aldı.

“CAN GÜVENLİKLERİ TEHLİKEDE”

* Öğretmen ve yönetici olarak bize de durum tebliğ edilip, işe çağrıldık. Ses çıkarmayalım, konuşmayalım diye de uyarıldık. Vaka sayısı bu kadar artmış iken kendimizden vazgeçtik çocuklardan endişe ediyoruz.

* Veliler yollamasın. Ayrıca, bu çocuklar zaten bu yıl 1. sınıf öğrencisi olacağı için 72 ve üzeri aylardalar. Herhangi bir şekilde ana sınıfı statüsünde gösterilmesi yasal olarak imkansız olduğu gibi veliler de suç işlemiş olurlar.

* Çocukların can güvenliğinin tehlikeye atılıyor olması öğretmen olarak bizleri çok üzüyor. İhbar yapmaktan başka çare bulamadık

BAKAN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “21 Eylül’den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulumuzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşlarda başlaması konusunda Bilim Kurulumuzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapılıyor” demişti.

HANGİ AYDA HANGİ SINIFA GİDEBİLİR?

* 2014 yılında doğan çocuklar zorunlu ilkokul çağında kabul ediliyor. Bu çocukların Eylül 2020 itibariyle 69,70 ve 71 aylık olanlar veli isteğiyle 1 yıl süreyle ilkokul birinci sınıfa gitmesi ertelenebilir.

* Eylül 2020 tarihinde 66, 67 ve 68 aylık olacaklar yine veliden alınacak dilekçe ile ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek. Ancak 2014 doğumlu olup da Eylül ayında 72 aylık olacaklar ile halen 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 aylık tüm çocuklar bu yıl ilkokula başlamak zorundalar.

* Eylül 2020’de 57 ve 65 aylık tüm çocuklar ise anaokuluna gidebilir. 45 ve 56 aylıklar ancak boş kontenjan olması durumunda anaokuluna kayıt alınabilir. Yine Eylül 2020 itibariyle 33 ve 44 aylık arasındaki çocuklar ise anaokuluna alınamayacağı gibi ancak okul öncesi kreşlere gidebilirler.