Para iadesi bekleyen veliler zamla karşılaştı

CHP'li Gürsel Tekin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a cevaplandırması için verdiği önergede, salgınla mücadele sürecinin en çok etkilediği kitlenin öğrenciler ve veliler olduğunu kaydetti. Salgın nedeniyle, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren okul öncesinden yükseköğretime kadar Türkiye'de bulunan tüm eğitim öğretim kurumlarının faaliyetlerine ara verdiğini belirten Tekin, şunları ifade etti:

İADE BEKLERKEN, ZAM GELDİ

* Bu süreçte açıklık getirilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor; öncelikle okulların eylüle kadar açılmayacağı netleşti ama bu süreçte okula gidemeyen öğrencilerin servis ve yemek ücretleri ile ilgili herhangi bir netleşme yok! Özel okul tartışması da devam ediyor. Hatta şu günlerde yeni bir boyut kazandı. Zira veliler, öğrencilerin okula gitmediği 3 ay için ücret iadesi beklerken yeni yıl için zamla karşılaştı.

YAZ TATİLİNDE UZAKTAN EĞİTİM OLACAK MI?

* Yaz tatilinde uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilecek mi? Edilecekse ne zamana kadar? Aynı zamanda, uzaktan eğitim faaliyetlerinden beklenen verim alınmış mıdır? Yaklaşık iki buçuk aydır evinde olan öğrencilerimize kitap desteği sağlanmış mıdır? Salgın sürecinde öğrencilere bilgisayar, tablet ya da teknik donanım desteğinde bulunulmuş mudur? Gibi sorular milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Sayın Bakandan kamuoyunun aydınlatılması adına yanıt bekliyoruz.

CEVAP BEKLEYEN DOKUZ SORU

* Zorunlu eğitim kapsamında kaç öğrenci uzaktan eğitim faaliyetlerine katılmıştır?

* Uzaktan eğitim faaliyetlerinden beklenen verim alınmış mıdır? Bu hususta bir ölçme-değerlendirme yapılmış mıdır?

* Zorunlu eğitim kapsamında interneti, bilgisayarı ya da televizyonu olmayan kaç öğrenci bulunmaktadır?

* Yaz tatilinde uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilecek midir?

* Salgın sürecinde kaç öğrenciye bilgisayar, tablet ya da teknik donanım desteğinde bulunulmuştur?

* Yaklaşık iki buçuk aydır evinde olan öğrencilerimizin kaçına kitap desteği sağlanmıştır?

* Bu süreçte okula gidemeyen öğrencilerin servis ve yemek ücretleri ile ilgili herhangi bir tedbir alınmış mıdır?

* Salgın sürecinde özel öğretim kurumlarına nakdi ya da ayni destek verilmiş midir?

* Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin okul ücretleri ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmış mıdır?