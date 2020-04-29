Sınıfta kalma kalktı mı? Sınıf geçme sistemi nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüsü tedbirleri çerçevesinde okullarda eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi ve sınıfta kalmayla ilgili önemli ayrıntılara değindi.

SINIFTA KALMA KALKTI MI?

Selçuk, sınıf geçmeyle ilgili soruda ise, “Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.” diye yanıt verdi.

“UZAKTAN EĞİTİM ELİMİZDEKİ TEK SEÇENEK”

Uzaktan Eğitim süreci uzadıkça öğrencilerdeki motivasyonun düşeceğine ve sıkılma durumları olabileceğine dair endişelerini dile getiren Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz, eskisi gibi okul bahçelerinde koşup sınıflarda gülebilmemiz için bu süreci hep birlikte böyle yönetmek durumundayız.

* Uzaktan eğitim şu an elimizdeki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk ve ‘çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar’ diye yüzbinlerce öğretmenimizle tüm enerjimizi oraya vererek uzaktan eğitim üzerinde çalışıyoruz.

* Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam, uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. Geriye döndüğümüzde burada gösterdikleri özen bizi çok rahatlatacak. Hep beraber başaracağız diyoruz ya hani, o birlikteliklerden biri de bu.