Son dakika… Milli Eğitim’den ‘yüz yüze telafi eğitimi’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre özel okullar 15 Ağustos’tan sonra üç haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak.

Özel öğretim kursları velilerin talep etmesi halinde gerekli önlemleri alarak eğitimlerine bugünden itibaren başlayabilecek. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için ise eğitime başlama tarihi 15 Haziran olarak belirlendi. (İHA)

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta bir öğrencinin telafi eğitimiyle ilgili sorusunu yanıtlarken, süreci izlediklerini kaydederek şunları söylemişti.

* Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek’ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek.

* Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz.

