Telafi eğitimi zorunlu olacak mı? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Telafi eğitimi için detaylar belli oldu. Türkiye, 16 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında kapalı olduğu günler için özel okullar, kurs ve rehabilitasyon merkezlerinde telafi eğitimine başlayacak. Öğrenciler, okullara uzaktan ateş ölçerle alınıp, her 4 saatte bir ateşi ölçülerek dersliğe alınacak.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

Yeni dönemde okulların açılması öncesinde yapılması planlanan telafi eğitimleri zorunlu olmayacak.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Özel okullarda 15 Ağustos’ta başlayacak telafi eğitimleri devlet okullarında ise 31 Ağustos’ta başlayacak ve üç hafta sürecek. Ayrıca devlet okullarında yıl içerisinde de bazı durumlarda telefi eğitimi programları uygulanacak.