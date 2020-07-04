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Telafi eğitimi zorunlu olacak mı? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Türkiye'de corona virüsü ile birlikte eğitimde birçok değişikliğe gidildi. Mart ayında ülkemizde virüsün görülmesiyle birlikte okullar kapatıldı ve eğtim online olarak yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni dönemde açılacak okullar öncesinde telafi eğitimlerinin yapılacağını açıkladı. Özel okullarda 15 Ağustos'ta başlayacak telafi eğitimi, devlet okullarında ise 31 Ağustos'ta başlayacak. İşte telafi eğitimi ile alakalı bilgiler…

11:01 -
Haberler Eğitim
Telafi eğitimi zorunlu olacak mı? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Telafi eğitimi için detaylar belli oldu. Türkiye, 16 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında kapalı olduğu günler için özel okullar, kurs ve rehabilitasyon merkezlerinde telafi eğitimine başlayacak. Öğrenciler, okullara uzaktan ateş ölçerle alınıp, her 4 saatte bir ateşi ölçülerek dersliğe alınacak.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

Yeni dönemde okulların açılması öncesinde yapılması planlanan telafi eğitimleri zorunlu olmayacak.

Telafi eğitimi nasıl olacak, ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi açıklamaları…

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Özel okullarda 15 Ağustos’ta başlayacak telafi eğitimleri devlet okullarında ise 31 Ağustos’ta başlayacak ve üç hafta sürecek. Ayrıca devlet okullarında yıl içerisinde de bazı durumlarda telefi eğitimi programları uygulanacak.

Corona Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye
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