Türkiye’de bir ilk!

Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi’nde ‘Yapay Zeka Mühendisliği' lisansüstü dersleri başlıyor.

Sektörün nitelikli iş gücü açığının kapatılması hedefiyle açılan bölüme öğrenci alımları yeni yılla birlikte başlıyor.

Big Data Merkezi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümleriyle ve Stanford Robotik Laboratuvarı, Bilgisayarla Görüntü İşleme Laboratuvarı gibi yapılarla, yapay zeka alanında ilk olunması hedeflenmiş.

Dersler yapay zeka ekosistemi, sektör ve üniversite işbirliğiyle yapılacak.

“YAPAY ZEKA İLE İNŞA EDECEĞİZ”

Yapay zeka eğitiminin önemini Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Global Başkanı Enver Yücel şöyle anlattı:

* Teknolojiye bağlı olarak da birçok meslek yerini yeni mesleklere bırakacak. Örneğin; yapay zeka eğitmenliği, yapay zeka analisti, veri mimarlığı gibi yeni meslekler ortaya çıktı.

* Eski dünyanın anlayışıyla yeni dünyayı inşa edemeyiz. Yapay zeka temelli teknolojik gelişmeler, ekonominin her seviyesinde değişikliklere yol açacak. Yeni düzende bilgi merkezli meslekler, yerini otomasyon sistemlerine bırakacak.

“TEKNOLOJİNİN GERİSİNDE OLMAYACAĞIZ”

* Bu kapsamda, Yapay Zeka Mühendisliği bölümleriyle hem lisansüstü hem de lisans programlarıyla gençlerimizi yetiştireceğiz. Teknolojinin gerisinde olmayacağız.

* Eğitim sektöründe bu trendi takip ediyor ve ettiriyoruz. Liselere bu alanda dersler veriyoruz. Dünyadaki değişim, eğitim varsa devam ediyor. Bizler de kurum olarak bu alandaki çalışmalarımıza hiç durmadan devam edeceğiz.

DÜNYACA ÜNLÜ YAZILIMCILAR DERS VERECEK

BAU’daki yapay zeka lisans ve lisansüstü bölümlerinde, sektör temsilcileri ve akademisyenler ders verecek. Öğrenciler, Microsoft gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin yapay zeka uzmanlarından dersler alabilecek.

Mezunlar; sağlık, teknoloji, eğitim, akıllı şehirler, savunma, enerji, iletişimi, bankacılık gibi bir çok alanda etkili olan yapay zeka alanında uzmanlar olabilecek.