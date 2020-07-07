Türkiye’den ödül alan tek yükseköğretim kurumu MEF Üniversitesi!

Dünyada, temel eğitimden-yükseköğretime kadar e-öğrenim ve uzaktan eğitim teknolojileri alanında çok sayıda ülkede kullanılan etkin şirketlerden biri olan Blackboard’ın, 15. Yıl Catalyst Ödülleri sahiplerini buldu. Blackboard uzmanlarından oluşan bir ekibin çapraz testlerle, “Öğrenme ve Öğretme”, “Değişimde Öncülük”, “Toplumsal Katılım”, “Herkes için Kapsayıcı Eğitim”, “Öğrenci Deneyimini Optimize Etmek”, “Eğitim ve Mesleki Gelişim”, “Öğrenci Başarısı” olmak üzere 7 ayrı kategoride belirlediği ödüller açıklandı.

DÜNYADA İLK 10 İÇİNE GİRDİ

“Öğretme ve Öğrenme” kategorisinde binlerce dünyada binlerce eğitim kurumu arasından 10 üniversite başarılı oldu. Pandemi döneminde uzaktan eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıkarken, 15 yıldır verilen Catalyst Ödüllerini, Türkiye'den sadece MEF Üniversitesi kazandı. MEF Üniversitesi, eğitimde teknoloji kullanımı, esnek, uzaktan ve çevrimiçi eğitimi aktif kullanımdaki başarısıyla ödüllendirildi.

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİME ÖDÜL

Blackboard Global İlişkiler Başkanı Lee Blakemore, “Bu yılki Blackboard Catalyst Ödülünü kazananların, tüm öğrencilerine olağanüstü çevrimiçi eğitim deneyimi sunma konusundaki çabaları için takdir etmekten mutluluk duyuyoruz. Teknolojiyi yenilikçi yöntemlerle kullanma konusundaki en iyi uygulamaları paylaşma tutkusu, öğrencilerin dünya genelinde öğrenmelerini hızlandırmaya yardımcı oluyor” dedi.

“21. YÜZYIL DENEYİMLERİ”

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, şunları söyledi:

* Üniversitemizde, algısı farklı çalışan yeni kuşağın öğrenme süreçlerine uygun yenilikçi eğitim öğretim ve aktif öğrenme modeli olan Flipped Learning (ters yüz öğrenme) sistemi uygulanıyor.

* Üniversitemiz, 6 yıl önce ileri teknolojiyle kuruldu. Teknoloji ve eğitimi bütünleştiren sistemimizi, 3 ayrı uluslararası kitapla tüm dünyaya anlattık.

* ‘The New University Model’ yani ‘Yeni Üniversite Modeli’ kitabımız, geçen yıl ABD’de basıldı.

* Öğrencilerimiz; Flipped, Adaptif, Dijital ve Aktif Öğrenme yöntemleriyle eğitim alarak, 21. Yüzyılın mesleki ve kişisel gelişimleri ve yetkinliklerine sahip oluyorlar.

TEKNOLOJİK YATIRIM ÖDÜL GETİRDİ

Öğrencilerin, yükseköğretim süreçlerinde yenilikçi bir yol izlediklerini anlatan Rektör Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

* Üniversitemizde, teknolojik altyapıya önemli yatırımlar yapıldı.

* Yapay zeka destekli ve adaptif öğrenme uyumlu dijital kaynaklar ile öğrencinin öğrenme hızına göre şekillenen alt yapının ülkemizde kurumsal olarak kullanıldığı tek üniversite halen MEF ve pandemi sürecinde 6 yıldır bu anlamda yaptığı yatırım ve elde ettiği deneyimi herkes gördü.

* Dünyada 100 milyonunun üzerinde kullanıcısı olan, en eski ve en büyük eğitim teknoloji şirketi Blackboard’dan özellikle de pandemi nedeniyle bu yıl eğitim ve öğretim alanında bu ödüle layık görülmek bizi çok mutlu etti.

BLACKBOARD NEDİR?

Blackboard, dünyada 100 milyonun üzerinde kullanıcısıyla, en büyük eğitim teknolojisi ve hizmetleri şirketidir.

Üniversitelere, K12 eğitim kurumlarına, şirketlere ve kamu kuruluşlarına inovatif eğitim metotları getiren, güvenli bilgi alışverişi ortamı yaratan, öğrenci ve akademisyen ile öğretmen ekosisteminin etkin işlemesini sağlayan çözümler sunmasıyla tanınıyor. 15 yıldır da Catalyst Ödülleri veriliyor.