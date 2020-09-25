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Üniversiteler açılacak mı? Hangi üniversitelerde uzaktan eğitim olacak?

Corona virüs salgının etkisinin sürmesi nedeniyle üniversitelerin durumu da tartışılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz eğitimin yılının bahar dönemini evlerinde geçiren öğrenciler bu dönem okullarına dönmeyi umut ediyordu ancak Sağlık Bakanlığı'nın da tavsiyesi ile 127 devlet üniversitesinden 123'ü uzaktan eğitim kararı aldığını açıkladı.

18:41 -
Haberler Eğitim
Üniversiteler açılacak mı? Hangi üniversitelerde uzaktan eğitim olacak?

2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin açılış tarihi, üniversiteye yeni başlayacaklar ve eğitimlerini sürdürenler tarafından yakından takip ediliyor. Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

127 devlet üniversitesinden 123'ü uzaktan eğitim kararı alırken 4 devlet üniversitesi ise henüz yeni eğitim dönemi için uzakta öğrenim duyurusu yayınlamadı.

Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Bilim Corona Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Malatya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Osmaniye Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Sağlık Bakanlığı Sivas Teknoloji YÖK
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