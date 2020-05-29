Uzaktan eğitim önem kazandı

Corona virüsü sonrası dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitimde yeni bir süreç başlayacağını kaydeden Başkan Nurullah Dal, eğitim-öğretimin artık okulda ve uzaktan öğretimle birlikte yapılacağını söyledi.

VELİLERİ UYARDI

Başkan Dal velileri, “Özel okul seçimi velinin kişisel tercihidir. Ancak pandemi süreci okulların akademik alt yapısı kadar, teknolojik alt yapısının da çok önemli olduğunu kanıtladı. Kayıt için gittiğiniz okulun, uzaktan eğitim yeterliliğini de sorup, öğrenmelisiniz” diye uyardı.

TÜRKİYE'DEKİ ÖZEL OKUL SAYILARI

5352……………. özel anaokulu/sınıfı

1808…………………….. özel ilkokul

2060…………………… özel ortaokul

3589……………….. özel ortaöğretim

TOPLAM: 12 bin 809

ÖZEL OKULA KAYITTA BU SORULARI SORUN

– Okulun eğitim-öğretim tecrübesi var mı?

– Derste teknolojideki son yenilikler kullanılıyor mu?

– Yönetim, öğrenci-öğretmen-veli görüşünü dikkate alıyor mu?

– Uluslararası standartta yabancı dil öğretiliyor mu?

– Sınıf içi öğrenme eksiklikleri ücretsiz kurslarla tamamlanıyor mu?

3 SORU 3 CEVAP

– Okul seçimi nasıl yapılmalı?

“Öğretmen, yönetici, çalışan ve öğrencilerle veli tanışsın. Okulun sağlayacağı olanakları inceleyin. Okul ve ev arası yol süresini hesaplayın.”

– Yüksek ücretli okullar daha mı iyi?

“Toplumdaki bu anlayış gerçekçi değil. Bir okulun başarısı için en iyi referans, geçmiş yıllardaki başarısıdır.”

– Öğrenim ücretleri düşer mi?

“Özel okullarda yüzde 8 olan KDV'nin kalkması veya yüzde 1'e düşürülmesi için MEB'e başvurduk. Gerçekleşirse, özel okul ücretleri düşer.”