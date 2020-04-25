Uzaktan eğitime uzak kalıyoruz

Corona virüsü salgını nedeniyle dünyada uzaktan eğitim devam ederken, Türkiye'de pek çok öğrencinin koşulları internet üzerinden yapılan dersleri takip etmek için yeterli değil.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) hazırladığı ‘Covid-19 salgınında eğitim' raporu önemli veriler ortaya koydu. Rapora göre, Türkiye'de öğrencilerin yüzde 67'si uzaktan eğitim için bilgisayara erişebiliyor. Türkiye bu alanda 77 ülke arasında 64'üncü sırada.

YÜZDE 24'ÜN İNTERNETİ YOK

İnternet bağlantısı olanların oranı yüzde 76. Türkiye bu sıralamada 70'inci. Türk öğrencilerin yüzde 14'ü çalışmak için sessiz bir yer bulamıyor. Türkiye bu alanda ise 49'uncu.

Türkiye'de sosyo-ekonomik durumu kötü öğrencilerin gittikleri okullarla diğer okullar arasındaki fark da ciddi boyutta. Örneğin bilgisayara ulaşma sıralamasında ‘dezavantajlı' okullarda oran yüzde 40'ken, ‘avantajlı' okullarda yüzde 85'i buluyor.

Hollanda Zoom'la dersi yasakladı

Salgın nedeniyle birçok ülkede yapılan uzaktan eğitimler sırasında en çok kullanılan programlardan biri de Zoom oldu. Ancak güvenlik açıkları nedeniyle ABD, Singapur ve Almanya'da bu program yasaklandı.

Son olarak Hollanda'da, 300'den fazla ilk ve ortaöğretim okulunun, güvenlik endişesi nedeniyle Zoom'un kullanımını yasakladığı belirtildi.

Veliler çocukları okula göndermek istemiyor

Avrupa ülkelerinde corona virüsü önlemleri yavaş yavaş kaldırılırken, okulların da kademeli olarak açılması için planlar hazırlanıyor. Son olarak Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 11 Mayıs'tan itibaren kreş ile ilkokulların açılacağını duyurmuştu.

Ancak Fransız velilerin çoğu bu adım için erken olduğunu düşünüyor. Fransa'da yapılan bir ankete göre velilerin yüzde 64'ü çocuklarını okula göndermek istemiyor.