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VGM ortaöğretim burs başvurusu nasıl yapılır, ne kadar burs verilecek?

Öğrencilerin eğitim hayatlarındaki maddi zorlukların azaltılması için VGM tarafından öğrencilere karşılıksız burs veriliyor. VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim itibariyle başladı. Başvurular ise www.vgm.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor.

15:38 -
Haberler Eğitim
VGM ortaöğretim burs başvurusu nasıl yapılır, ne kadar burs verilecek?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen karşılıksız burs için başvuru dönemi başladı. Burs başvuruları olumlu sonuçlanan ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 lira, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300 lira aylık ödenecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki link üzerinden gerekli alanları doldurarak VGM ortaöğretim burs başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI

VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

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