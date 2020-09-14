YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Gözler boş kontenjanlarda!

Henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler gözlerini ek tercihlere çevirdi. Ek yerleştirme için herhangi bir açıklamada gelmedi ancak üniversite kayıtlarının geçtiğimiz hafta sona ermesinin ardından artık sürecin başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu sene pandemi nedeniyle sekteye uğrayan sınav süreci göz önüne aldığında ek yerleştirme kılavuzunun bu hafta içerisinde yayınlanma ihtimali yüksek görülüyor.

Geçtiğimiz sene 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite kayıtlarının ardından ek yerleştirme kılavuzu 4 Eylül'de yayınlanmış, tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında alınmıştı.

YKS TERCİHLERİ SAYISAL VERİLERİ

* Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

* 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

* 2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

* Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

* Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578