ÖSYM’den son dakika: YKS sınav yerleri açıklandı! Sınav giriş belgeleri yayınlandı

YKS sınavının yapılmasına sayılı günler kaldı. 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM, YKS giriş belgelerini erişime açtı. YKS'ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden giriş belgelerini alabilecek.

YKS SINAV YERİ SORGULAMA

ÖSYM’DEN YKS AÇIKLAMASI

ÖSYM’den YKS ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

“27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30’dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ÖSYM BAŞKANLIĞI