120 ilaç tezgah altına indi

Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında fiyatlara ilişkin pazarlık sürüyor. 19 Şubat'ta açıklanacak yeni fiyatları bekleyen firmalar ilaçları depolarda stoklamaya devam ediyor. CHP doktor milletvekili Ali Fazıl Kasap, 19 Şubat tarihinden itibaren ilaç fiyatlarına yüzde 12 zam geleceğini, bu yüzden bazı ilaçların bulunmadığını söyledi.

Kasap, hastaların grip ilaçları dahil 120 ilaca erişemediğini açıkladı. TBMM'de açıklama yapan Kasap, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘piyasada ilaç krizi yok' dese de grip ilaçları da dahil olmak üzere 120'ye yakın ilaç bulunmuyor. İlaçlara 19 Şubat itibarıyla yüzde 12 zam gelmesi bekleniyor, Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında ilaç zammına ilişkin pazarlık halen sürüyor. 20 Şubat'a kadar insanlarımız, vatandaşlarımız mağdur olacak” dedi.

ÇÖZÜM BULUNMALI

Özellikle grip ilaçları başta olmak üzere, kan sulandırıcı ilaçlar ve kalp ilaçları, hormon ilaçları, insülin de dahil olmak üzere ilaçların bulunamadığını açıklayan Kasap, “Hastalarımız mağdur durumda. Sağlık Bakanlığı, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve insanlarımızın mağduriyetini derhal gidermeli. Her ne gerekçeyle olursa olsun, bakanlığın bu soruna çözüm bulması gerekiyor” diye konuştu.

BAKANLIK FİRMALARLA MASAYA OTURUYOR

Sağlık Bakanlığı 2004 yılından bu yana şirketlerle masaya oturarak, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit Euro kurunu belirliyor. Yılın ilk 45 günü içinde yapılan toplantıda alınan kararın ardından 5 gün sonra ilaçlar zamlı fiyattan satılmaya başlıyor. Ancak bu pazarlık süreci her yıl bazı ilaçların temin edilmesinde ciddi sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor. Zam bekleyen firmaların sınırlı sayıda ilacı piyasaya sürmesi ilaçta kriz yaşanmasına neden oluyor.