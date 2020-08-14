14 Ağustos Cuma altın fiyatlarında son rakamlar! Yarım, çeyrek ve gram altın kaç lira?

Birçok sebebe bağlı olarak anlık değişim gösteren altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kırarak gündemin bir numaralı konusu haline gelen altın fiyatlarında, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın corona aşısının bulunduğunu açıklamaları sonrası düşüş yaşanmıştı. Yeniden yükselişe geçen altın fiyatlarından güncel rakamları sizler için hazırladık. İşte cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 461,66 lira

Çeyrek altın: 754,99

Yarım altın: 1.509,45 lira

Cumhuriyet altını: 3.010 lira

AŞI GELİŞMESİ ALTINI ETKİLEDİ

Bloomberg’ün aktardığına göre, Britanya merkezli Standard Chartered Bank, ABD tahvil faizlerindeki sıçramanın, Rusya’dan gelen aşı haberiyle birlikte salgının kontrol altına alınacağına dair yatırımcı umudunu yansıttığını belirtti.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities’in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.

DARPANE’NİN ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİ ARTTI

Pandemi yüzünden vatandaşta oluşan altın talebi Darphane rakamlarına da yansıdı. Darphane bu yılın temmuz ayında 1 milyon 435 bin gram çeyrek altın üretimi yaparken 2019 yılının aynı ayında üretim 701 bin gramdı.

Adet bazında bakıldığında 2019 yılının temmuz ayında 400 bin 211 çeyrek altın üretildi, 2020 yılının temmuz ayında ise 828 bin 990 adet çeyrek altın üretimi gerçekleşti.

Vatandaşlar altın alabilmek için kuyumcuların önünde kuyruk olurken geçen ay üretilen çeyrek altın miktarı ağırlık bazında 2017 yılının mayıs ayından bu yana gerçekleşen en yüksek ikinci üretim oldu. Geçtiğimiz haziran ayında da 1.7 milyon gram çeyrek altın üretilmişti.