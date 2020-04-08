2. kez bin lira yardım paraları dağıtılacak! 1000 TL yardım için gerekli şartlar neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kamuoyuna yaptığı açıklamalar sonrası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk corona virüsü ile ilgili 2. Faz yardım paketlerinin ihtiyaç sahibi aileler nakdi olarak ödeneceğini açıkladı. Peki bu yardımlardan kimler yararlanabilecek? Daha önce PTT kanalı ile 1000 tl yardım alan vatandaşlar tekrardan yardım alabilecek mi? Tüm detaylar haberimizde

2. FAZDA YARDIMLARI KİMLER ALACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu 2. Faz nakdi yardımlara, corona virüsü öncesi devletten sosyal yardım alanlar ve 1. Fazda 1000 liralık yardımda bulunulan kişilere ikinci defa yardım yapılmayacak.



2. FAZ BAŞVURULARI OLACAK MI?

Bakanlığı yeni nakdi yardımına, 1. Faz'da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.

3. FAZ HAZIRLIKLARI DA BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.

Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.