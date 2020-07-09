50 liralık benzin ve motorinde 18 yılda yaşanan kayıp

Corona virüsüne bağlı olarak yaşanan gelişmeler ve petrol üreticisi iki dev, Rusya ve Suudi Arabistan’ın arz konusunda uzun süre anlaşamaması nedeniyle 2020 yılı, petrol fiyatları açısından da unutulmayan bir yıl oldu. Söz konusu gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatları tarihi düşük seviyelere geriledi.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimi vatandaşlar da çok yakından takip ediyor. Çünkü brent petrol fiyatının artması Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansırken, düşüş de benzin ve motorinde indirim anlamına geliyor. Öyle ki krizin başladığı 9 Mart 2020 tarihini takip eden yaklaşık 1 aylık süreçte benzinin fiyatı 15, motorinin fiyatı ise 6 defa değişmişti.

SON BİR AYDA 7 ZAM 3 İNDİRİM

Yüksek vergi oranlarından dolayı petrol fiyatlarında yaşanan keskin düşüşün, Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatlarına yansıması sınırlı kalsa da vatandaşlar akaryakıtta uzun süre görmedikleri seviyede düşük fiyatlar gördü.

Petrol fiyatlarında yaşanan oynaklık mart ayından sonraki döneme göre bir nebze daha yavaşlamış olsa da akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişim devam ediyor. Bu haftanın ilk iki iş gününde benzin ve motorine gelen zamlar ile birlikte son bir ayda benzine 4 defa zam 2 defa indirim gelirken, motorine 3 defa zam 1 defa da indirim geldi.

SON 18 YILDA FİYATLAR

TÜİK madde sepetinde yer alan verilere göre 2003 yılından bu yana benzin fiyatları 4.6 TL zamlanmış durumda. Son 18 yılın temmuz ayı fiyatları karşılaştırıldığında bir yıllık en büyük değişim 2017 Temmuz ayı ile 2018 Temmuz ayı arasında yaşandı. Söz konusu dönemde benzinin litresi 1.20 TL artış gösterdi. 2018 Temmuz ayı ile 2019 Temmuz ayı arasında ise 77 kuruşluk bir artış var.

Son 18 yılda indirim olarak en büyük değişim ise 2019 yılı Temmuz ayı ile günümüz fiyatları arasında. Buna göre geçen yıl temmuz ayında 7.05 TL olan benzinin litre fiyatı şu an 62 kuruş ucuzlayarak 6.43 TL seviyesine inmiş durumda.

HEP 50 LİRALIK ALANIN KAYBI NE KADAR?

Benzin fiyatı denince ilk akla gelen ‘Ben hep 50 liralık alıyorum’ cümlesini kuranlara da kötü bir haber var. Buna göre aradan geçen 18 yılda benzin fiyatlarında yaşanan artışa bağlı olarak vatandaşın kaybı yaklaşık 20 litre.

2003 yılının Temmuz ayında 50 TL ile 27.32 litre benzin alınabilirken, bugün 50 TL ile sadece 7.77 litre benzin alınabiliyor.

MOTORİNDE KAYIP 28 LİTRENİN ÜZERİNDE

Motorin fiyatların da da benzer bir durum söz konusu. Aradan geçen 18 yılda motorinin litre fiyatına 4.34 kuruş zam geldi. 2003 yılının Temmuz ayında 50 TL ile 36.76 litre motorin alan bir vatandaş bugün ise sadece 8.37 litre motorin alabiliyor.

Yani 18 yılda 50 TL’nin alabileceği motorin miktarında kayıp 28.39 litre oldu. Son 18 yılın temmuz ayı fiyatları karşılaştırıldığında, bir yıllık en büyük değişim 2017 Temmuz ayı ile 2018 Temmuz ayı arasında yaşandı. Söz konusu dönemde motorinin litresi 1.27 TL artış gösterdi. İkinci en büyük artış ise 91 kuruş ile 2007 Temmuz ayı ile 2008 Temmuz ayı arasında.

Son 18 yılda indirim olarak en büyük değişim ise 2008 yılı Temmuz ayı ile 2009 Temmuz ayı fiyatları arasında. Buna göre 2008 temmuz ayında 3.18 TL olan motorinin litre fiyatı 2009 Temmuz ayına gelindiğinde 80 kuruş ucuzlayarak 2.38 TL seviyesine gerilemiş.