7 bakan eskiten liman Deli Dumrul’a havale

Yapımına 2013 yılında başlanan ancak müteahhidin iflas etmesi, bütçede kaynak bulunamaması gibi nedenlerle 7 yıldır inşaat aşamasında kalan Çukurova Havalimanı'nın da Deli Dumrul yöntemi olarak bilinen kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılacağı açıklandı. Yeni kararı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “Eyvah! Gitti torunların paracıkları” diye tepki gösterdi. Daha önce para bulmak için bahçesindeki narları ihaleyle satışa çıkarılan havaalanının yap-işlet-devret yöntemiyle yapılması halinde halkın üzerine yine dövizle garanti yükü binecek.

Başta Adana ve Mersin olmak üzere bölge il ve ilçelerine hizmet vereceği iddiasıyla yapılmasına karar verilen, ancak bugüne kadar üzerinde bir dizi şaibe dolaşan Çukurova Havalimanı'nın akıbeti de hızla Zafer Havalimanı'na doğru gidiyor. 2013 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan, ardından iki kez daha, gösterişli temel atma törenleri yapılan havalimanı Yıldırım'ın ardından, Lütfi Elvan, Feridun Bilgin, tekrar Binali Yıldırım, Ahmet Arslan, Cahit Turhan ve en son Adil Karaismailoğlu bakanlarını gördü.

BAKAN YEDİ

Çukurova Havalimanı üst yapı tesisleri için en son mart ayında ihaleye çıkıldı. Limak-Kalyon-Cengiz İnşaat Ortak Girişim Grubu ile Günbeton İnşaat-Terminal Yapı Ortak Girişiminin teklif verdiği ihaleyi Günbeton-Terminal grubu kazanınca işler karıştı. İhalenin ardından 27 Mart'ta dönemin Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevinden alındı. ‘Bakan yiyen havalimanı' benzetmesi yapılan ihale, kazanan firmaya verilmedi, Turhan'ın yerine atanan Adil Karaismailoğlu tarafından iptal edildi.

EYVAH, TORUNLARA BORÇ ÇIKTI

Üzerinde bir dizi iddia dolaşan ve kamunun çıkarı için yapımından vaz geçilmesi önerilen Çukurova Havalimanı için nasıl bir plan düşünüldüğü merak edilirken Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu yine döviz garantili yük getirecek modeli açıkladı.

Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı'nın yap-işlet-devret usulüyle ihale edileceğini, üstelik de 2 yıl içinde hizmete açacaklarını söyledi. Bakanın bu sözlerine CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “Eyvah! Gitti torunların paracıkları” diye tepki gösterdi.

NARLARI SATILDI

Çukurova Havalimanı için kamulaştırılan verimli tarım arazilerinde yetişen tonlarca nar, gelir elde edilmesi amacıyla Bakanlık tarafından ihaleyle satışa çıkarılmış, ancak zamanında satılamadığı için çöpe gitmişti.