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ABD bankaları yardım paralarına el koyuyor

Corona virüsü salgınını en çok hisseden ülkelerden olan ABD'de, her vatandaşa bin dolar hibe verileceği açıklanmıştı. Söz konusu ödemeler başladı ancak bazı vatandaşlar bu paralara ulaşamadı. Çünkü bazı bankalar, gelen yardım ödemelerine, müşterilerinin borç ya da kredi ödemelerine karşılık el koydu. ABD, G20 ülkelerinin salgına karşı açıkladığı mali teşvik paketlerinin milli gelire oranı sıralamasında yüzde 10 ile Japonya'nın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Sozcu.com.tr
09:28 -
Haberler Ekonomi
ABD bankaları yardım paralarına el koyuyor

Trump Yönetimi, salgın nedeniyle tüm vatandaşlara bin dolar hibe verileceğini açıklamıştı. Bu ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Ancak bazı vatandaşlar, paraları yatırılmasına rağmen hesaplarında bunu göremedi. Nedeni kısa sürede anlaşıldı.

The Prospect'te yer alan habere göre bazı bankalar, gelen yardım ödemelerine, müşterilerinin borç ya da kredi ödemelerine karşılık el koydu.

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‘YASAL OLARAK YAPACAK BİR ŞEY YOK’

Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşları salgından korumak için mart ayında açıklanan CARES Act paketine atıfta bulunarak, “Bankaların bu hareketine karşılık yasal olarak yapılacak hiçbir şey yok” diyerek, bankaların paraya el koymaya hakkı olduğunu söyledi.

TÜKETİCİ HUKUK MERKEZİNDEN 3 ÖNERİ

Ulusal Tüketici Hukuk Merkezi'nden Lauren Saunders, vatandaşlara böyle bir durumla karşılaşmaları halinde yapmaları gereken üç adımı şöyle anlattı:

1-Bankayla iletişime geçip işlemin geri alınmasını isteyin. Olumsuz yanıt halinde, daha yetkili biriyle konuşma konusunda ısrar edin.

2-Bunun haberini yapıp konuya dikkat çekecek bir muhabirle ya da karar vericilere ulaşma gücü olan kongre üyeleriyle görüşün.

3-Sorunu daha çok duyurmak için sosyal medyada yapabileceğiniz her şeyi yapın.

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SORUN KÜÇÜK BANKALARDA

ABD'nin en büyük dört bankası; Wells Fargo, JP Morgan Chase, Citibank ve Bank Of America, müşterilerin teşvik paralarına ulaşabilmeleri için tahsilatları durduracaklarını açıkladı.

Saunders'a göre büyük bankalar itibarlarını düşünerek doğru davranıyor. Bunun bir diğer nedeni de bu tarz tahsilatlara daha az bağımlı olmaları. Ancak küçük bankalar ve kredi birliklerinde iş değişiyor. Buralara borçları olan kişiler daha korumasız.

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İKİ EYALET YASAKLADI

Lauren Saunders ise teşvik ödemelerine el koyulmasını önlemesi için Hazine Bakanlığı'na ve kongre üyelerine baskı yaptıklarını dile getirdi. Şu ana kadar sadece Massachusetts ve Ohio Eyaletleri, teşvik ödemelerini ‘federal yardım’ olarak sınıflandırarak bankaların ve kredi birliklerinin el koyamayacağı yönünde karar çıkarttı.

Son güncelleme: 09:30 19.04.2020
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