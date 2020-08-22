ABD hisselerinde K şeklinde toparlanma: Yükseliş bir avuç şirketle ilgili

ABD'de hisse senetleri bu hafta rekor seviyeyi gördü. Artış, corona virüsü salgını sırasında yaşanan kayıpların telafi edildiğini gösterdi. Ancak Financial Times, kırılan rekora rağmen S&P 500 endeksindeki şirketlerin çoğu için ortada kutlanacak bir durum olmadığına dikkat çekti.

ABD'de borsanın bu yıl yakaladığı çıkış Apple ve Amazon gibi ülkenin en büyük şirketleri tarafından desteklendi. Teknoloji devleri, salgından yararlanan Calgote-Palmolive ve Domino's gibi şirketlerle birlikte zirveyi gördü. Ancak endeksteki çoğu firma ciddi düşüş yaşamış durumda.

ORTALAMA HİSSE SENEDİ, ZİRVENİN YÜZDE 28.4 ALTINDA

S&P 500 şirketlerinin yaklaşık beşte biri, cuma günü itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yüzde 50'den fazla aşağısında kaldı. Araştırma grubu Cornerstone Macro'ya göre endeksteki ortalama hisse senedi, zirvenin yüzde 28.4 altında. Bu araştırma, S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq borsalarındaki göz alıcı rallinin, aslında ülke çapındaki işletmelerin yaşadığı sıkıntıları maskelediğini gösteriyor.

Cornerstone analisti Michael Kantrowitz, “Yaşanan yükseliş aslında bir avuç şirketle ilgili. Şu anki durum hiçbir şekilde yüzeyin altında olan biteni temsil etmiyor” dedi. Kazananlar ile kaybedenler arasındaki büyük fark, yatırımcıların borsadaki toparlanmayı ‘K şekilli' olarak tanımlamasına yol açtı. Bu, servet paylaşımındaki büyük uçurumu anlatıyor.

Boston Partners'in küresel araştırma başkanı Michael Mullaney, bununla ilgili olarak, “K şekilli toparlanma, salgın sırasında ekonominin iyi işleyen bölümü ile kötü işleyen bölümünü gösteriyor” dedi.

TÜKETİCİYE YÖNELİK SEKTÖRÜ AMAZON DOMİNE EDİYOR

Bazı sektörlerdeki yükseliş, S&P 500'ü geride bıraktı. Teknoloji hisseleri sektörü yüzde 27 arttı. Perakende sektöründe artış yüzde 23 oldu. Ancak bu alandaki artış aslında tek bir şirketin eseri olarak görülüyor: Amazon! Perakende devinin hisseleri bu sene yüzde 78 yükseldi.

Amazon, tek başına tüketiciye yönelik sektörün yüzde 43'ünü oluşturuyor. Amazon'un yükselişi, sektördeki şirketlerin yarısından fazlası düşüş yaşamasına rağmen bunu telafi etti. Bunlar arasında yüzde 40'tan fazla değer kaybeden kruvazör operatörü Carnival ve giyim markası Ralph Lauren bulunuyor.

‘İNSANLAR PİYASALAR HAKKINDA MONOLİTİK KONUŞUYOR'

Goldman Sachs Asset Management'ın hisse senetleri eş başkanı Katie Koch, bu konuyla ilgili olarak, “İnsanlar piyasalar hakkında monolitik konuşmaya çok alıştı. ‘Bu sektör yükseliyor', ‘O sektör aşağı yönde' deniyor. Bu tanımlar piyasadaki yoğunlaşma nedeniyle yapılıyor ancak aslında hisselerin hareketleri kendine özgüdür” dedi. Principal Global Investors'in baş stratejisti Seema Shah ise,”Apple ve Microsoft gibi devlerin hakimiyeti, muazzam hisse senedi piyasası rallisinin bir avuç şirketin performansına karşı savunmasız kalmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

ABD'NİN İLK 5'İ, JAPONYA'NIN 2 BİN 170 ŞİRKETİNDEN BÜYÜK!

S&P 500'ün ilk beş şirketi olan Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet ve Facebook, mart ayından beri yaşanan yükselişin çeyreğinden fazlasını oluşturdu. Bu şirketlerin hepsi bu ay zirveyi gördü. Bloomberg verilerine göre bu beşlinin piyasa değeri 7 trilyon dolar. Bu, 2 bin 170 şirketin yer aldığı Japon Topix endeksinin tamamından fazla!

Apple bu yıl değerini yüzde 60 artırdı, 2 trilyon doları gören ilk ABD şirketi oldu ve Saudi Aramco'yu geçerek dünyanın en değerlisi konumuna yükseldi. Apple, yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tek başına, S&P 500'ün alttaki üçte birlik bölümünden daha büyük konumda.