ABD’de gündem üretimi ülkeye taşımak

ABD'de senatörler ve yetkililer, deniz aşırı ülkelerdeki şirketlerin ülkeye dönmesini sağlayacak bir yasa için hazırlıklara başladı. Başkan Donald Trump için bu konu, seçim vaadiydi. Başkan Trump sık sık ABD dışında üretim yapan şirketlerin artık ülkeye dönmeleri gerektiği yönünde açıklamalar yaptı. Reuters'ta yer alan habere göre corona virüsü salgını sırasında, ABD'nin gıda ve tıbbi tedarik zincirinde Çin'e olan bağımlılığı ile ilgili endişeler, Trump'ın bu görüşüne büyük destek bulmasını sağladı.

ABD İTHALATININ YÜZDE 19’U ÇİN’DEN



Donald Trump, perşembe günü Denizaşırı Özel Yatırım Ajansı'na, ABD'deki üreticilere destek olmasını sağlayacak yeni yetkiler veren bir yasayı imzaladı. Trump, hedeflerinin ilaçlar da dahil olmak üzere her şeyi ABD'de üretmek ve başka ülkelere ihraç etmek olduğunu söyledi.

ABD'nin 2019 yılındaki toplam ithalatının yüzde 19'u Çin'den yapıldı. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, bu oranı düşürmek için yasa tasarıları hazırlamaya başladı.

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ABD’Lİ ŞİRKETLERİN ÇİN’DE ELDE ETTİKLERİ GELİRDEN VERGİ

Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, Cuma günü yaptığı bir açıklamada, “Corona virüsü salgını, kritik tıbbi malzemeler konusunda Çin gibi ülkelere çok bağımlı olduğumuzu gösteren acılı bir uyandırma çağrısı oldu. Bu konuda, bu hafta bir tasarının senatodan geçmesini bekliyorum” dedi. Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise 10 Mayıs'ta, bazı hassas ürünlerin Çin'e satışını yasaklayacak ve ABD'li şirketlerin Çin'de elde ettikleri gelir üzerinden vergi ödemelerini sağlayacak yasa tasarıları sunmuştu.

İKİ PARTİDEN ORTAK TASARI

İki partinin birlikte hazırladığı tasarılar da var. Bunlardan biri Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyesi Anna Eschoo ile Cumhuriyetçi üyesi Susan Brooks'un birlikte sundukları tasarı, Çin'e olan ilaç bağımlılığının azaltılması için komisyon kurulmasını öneriyor.

Konuşulan bir diğer konu ise üretimini ABD'ye taşıyan şirketlere 25 milyar dolar teşvik verilmesi. Adı açıklanmayan iki hükümet yetkilisi, bu önerinin tartışmalı olduğunu söyledi. Şu ana kadar hiçbir senatör ya da temsilci bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bu fikir kongrede ‘daha geniş bir tartışmanın' parçası olduğu belirtildi.

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HİBE Mİ, VERGİ TEŞVİKİ Mİ?

25 milyar dolarlık teşvik konusunda Trump'a en yakın olan danışmanlar arasında bile fikir ayrılıkları bulunduğu kaydedildi. Şirketlere üretimlerini ABD'ye taşımaları karşılığında doğrudan para vermenin, Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına ters düşeceği, yabancı şirketlerin ABD'de iş yapmalarını engelleyebileceği endişesi var. Bu nedenle teşvik vermek yerine ciddi vergi indirimleri sağlanması seçeneği de masada.