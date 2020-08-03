ABD’li petrol şirketi terör örgütü ile anlaştı!

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ABD'li bir petrol şirketi ana omurgasını terör örgütü PKK/PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile petrol anlaşması imzaladı. Reuters'ta yer alan habere göre; Suriye Dışişleri Bakanlığı anlaşmayı ‘yasa dışı' olarak niteledi.

Dışişleri Bakanlığı firmanın kim olduğunu açıklamazken farklı kaynaklar şirketin ABD'nin ünlü firmalarından Delta olduğunu ifade ediyor. SDG'den konu hakkında bir açıklama yapılmazken Reuters'ın ulaştığı ABD yetkilileri de Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması hakkında yorum yapmadı.

POMPEO ANLAŞMAYA DEĞİNDİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo SDG ile ABD arasındaki petrol anlaşmasına perşembe günü katıldığı Dış İlişkiler Komitesi toplantısında değinmişti. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham buradaki toplantıda SDG tarafı ile görüştüğünü petrol anlaşması konusunda bilgilendirildiğini söylemiş ve hükümetin bu anlaşmayı destekleyip desteklemediği konusunu Pompeo'ya sormuştu.

‘BEKLEDİĞİMİZDEN UZUN SÜRDÜ’

Pompeo, “Anlaşmayı destekliyoruz. Beklediğimizden uzun sürdü. Umuyoruz ki şimdi anlaşma uygulamaya konuyor” açıklamasında bulundu. İç savaştan önce Suriye günde 380 bin varil petrol üretiyordu. Savaşın ardından Şam yönetimi Fırat Nehri'nin doğusundaki petrol kaynakları açısından zengin Deyr-El Zor bölgesinde kontrolü kaybetti. Ayrıca batı yaptırımları da enerji sektörünü vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeydoğusundan askeri çekilmeye rağmen petrol olan yerlerde az sayıda Amerikan gücünün kalacağını söylemişti. Pentagon petrol sahalarının gelirinin SDG'ye kalacağını işaret etmişti.