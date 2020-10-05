Airbus COO’su: Durum beklediğimizden daha kötü

Kısıtlamalar ve yolcuların salgınla ilgili korkuları nedeniyle hava taşımacılığı beklenen seviyelerin çok altında hayatına devam etti. Ayrıca Boeing ve Airbus gibi üreticilerin üretimlerinin yavaşlaması ve hatta durmasıyla birlikte teslimatlar da yavaşladı.

Reuters’ın haberine göre Airbus’ın COO’su Michael Schoellhorn, Handelsblatt için verdiği röportajda, sonbaharın başındaki durumun şirketin yaz için beklediğinden daha kötü olduğunu söyledi. Planlanan 15 bin kişilik işten çıkarmanın dünya çapında olacağını da belirtti.

Bazı Airbus fabrikaları pandemiden önce yeterince kullanılmadığından, işçi sendikaları yönetimin tüm lokasyonları kapatmaya karar verebileceğinden korkuyor. Ancak firma COO’su Almanya için böyle hareketin olması durumunu kabul etmedi. “Maddi açıdan, şu anda risk altında olan herhangi bir Alman lokasyonu görmüyorum.” dedi.

Firma CEO’su Guillaunme Faury ise geçen ay yapılan yapılan planlama ile zorunlu fazlalıklara başvurmadan maliyet düşürme için ellerinden geleceklerini yapacaklarını açıkladı. Ancak bu durumu garanti edemeyeceklerini de belirtti.

Faury, eylül ayında personele yazılan bir mektupta, havacılık sektörünün pandemiden gördüğü zarardan beklenilen kadar çabuk geri dönüş yapamaması durumundan dolayı zorunlu işten çıkarmalar yapılabileceğini söyledi.