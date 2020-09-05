2 yıl daha kısa çalışma ödeneği verebilecek Almanya’da ekonomi toparlanıyor

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden biri olan Almanya, ekonomik durgunluğu ilk atlatan ülke oldu. Üçüncü çeyreği yüzde 6.1 küçülme ile atlatan Almanya, 2020 yılı itibarıyle 4.9'luk bir küçülme yaşayacak. Ancak 2021 yılından itibaren yeniden büyüme ve özellikle ihracatta toplamda yüzde 20‘lik bir patlama bekleniyor. Salgın döneminde 2 milyon 270 bin olan işsiz sayısı, 2 milyon 690 bine çıkmıştı. Bu sayı düşmeye başladı ve yeni yılla 2 milyon 580 bine inecek.

SCHOLZ: EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI

Maliye Bakanı Olaf Scholz, “En kötüsü artık arkada kaldı. Ekonomi artık her geçen gün iyiye gidiyor. Mart ayında aldığımız önlemler ve bugünleri düşünerek verdiğimiz kararlar ekonomiye yeniden can vermeye başladı. En geç 2022'nin başında corona öncesi duruma döneceğiz“ açıklaması yaptı.

Kısa çalışma ödeneği, zor durumdaki şirketlere yardım için 130 milyar Euro daha ayırdıklarını belirten Scholz, “Eğer corona etkisini sürdürürse, insanlarımız için harcayacağımız çok rezervimiz var” diye konuştu. Hükümet, kısa çalışma ödeneğini 24 ay daha karşılama kararı almıştı.



ŞİRKETLER CANLANDI, ÜRETİM ARTIYOR

Şirketler de yeniden ayağa kalkarken, rakamlar Almanya'nın ekonomik olarak yeniden canlanmasının sinyallerini veriyor. Brüt ülke içi üretim 2020'de düşmüştü. 2021'de artıya geçilecek ve yüzde 4.4 yükseliş olacak. Aynı şekilde ülkede corona döneminde çalışan kişi sayısı 44.9 milyona inmişti, düşüş az olmuştu ama bu da telafi edilecek ve yeni yılla birlikte toplam çalışan sayısı 45.1 milyon olması bekleniyor. Yeni yılla birlikte Almanya'nın ihracatının artıya geçmesi ve 2019'un bile üzerinde olması bekleniyor.

RAKAMLARLA EKONOMİNİN HIZI

İmalat sektörü hızla toparlandı ve mayıstan itibaren mevsimsellikten arındırılmış üretim yüzde 8.9 fazla verdi. Endüstride yüzde 11.1'lik büyüme oldu. Otomotiv ve parçaları sektöründeki artış yüzde 54.7'yi buldu. İmalat sektöründe yüzde 27.9'luk güçlü bir toparlanma var, sermaye malları siparişleri yüzde 45.7, ara mal üretimindeki artış yüzde 10.6, tüketim malları artışı ise yüzde 1.1 oldu. Mağazaların yeniden açılması ile tüketim hızla yükselmeye başladı. Online siparişler yüzde 8.6 kaybetti. Yeni otomobil tescili artışı ise yüzde 87.4'le rekor kırdı.