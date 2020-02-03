Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatı (03.02.2020)

Altın fiyatlarından son gelişmeler haberimizde. Piyasalardan alınan son verilere göre, gram altın fiyatı 303 lira, çeyrek altın ise 494 lira seviyelerinden işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarını ve piyasalardaki gelişmeleri sayfamızdan görebilirsiiz. İşte 3 Şubat altın fiyatları ve tüm detaylar.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 303,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 303,70 liradan, 2 bin liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 21 liradan, 277 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 281 liradan, bin 955 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 975 liradan, 977 liradan alınan Yarım Ziynet 987 liradan ve 489 liradan alınan Çeyrek Ziynet 494 liradan satılıyor.

EMTİA PİYASALARI

Küresel gelişmelerle altın düştü, petrol yükseldi

Altın, dört haftanın en yüksek seviyesine yaklaştıktan sonra Çin´in ekonomiyi canlandırmak için uyguladığı geçici çözümler ardından düşerken, coronavirüsün talebi bastıracağı endişelerinin etkisiyle düşen petrol fiyatları, geçtikten sonra hafif yükseldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve Rusya’nın dahil olduğu diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu Ortak Teknik Komite toplantısı Çin’de ortaya çıkan coronavirüs salgınının petrol talebine etkisini görüşmek için 4-5 Şubat tarihlerinde Viyana’da yapılacak Teknik Komite’nin petrol arz kısıntısı anlaşmasının Mart sonrasına uzatılıp uzatılmaması veya daha derin bir üretim kısıntısına ihtiyaç olup olmadığı konusunda bir tavsiyede bulunması bekleniyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.17 düşüşle 58.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.65 düşüşle 51.80 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.43 düşüşle 17.75 dolardan,

– altın, yüzde 0.24 düşüşle 1,584.00 dolardan,

– bakır, yüzde 1.29 artışla 2.54 dolardan,

– platin, yüzde 0.01 artışla 962.00 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.25 artışla 2,219 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 304 liraya, çeyrek altın 497 liraya, Cumhuriyet altını da 2,055 liraya geriledi.

İHA-DHA