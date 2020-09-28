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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek ve gram altında son durum! (28.09.2020)

Son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın bugün de devam ettiği görüldü. Uzun süredir yükseliş grafiği çizen çeyrek ve gram altın fiyatı bugün akşam saatlerinde yeniden artış gösterdi. Dövizde yaşanan gelişmeler, pandemiyle ilgili son veriler ve Merkez Bankası'nın kararları altın fiyatlarına da yansıyor. Gram altın şu sıralarda 469 lira seviyelerinden işlem görürken, çeyrek altın ise 764 liralara kadar çıktı. İşte 28 Eylül altın fiyatlarındaki son gelişmeler...

17:36 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek ve gram altında son durum! (28.09.2020)

Piyasalarda haftanın açılış gününde altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların takibinde. Özellikle çeyrek ve gram altın için yatırım yapmak isteyenler güncel rakamları araştırıyor.  İşte günün ilk saatlerine göre artış gösteren altın fiyatlarından son veriler…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 467,39 TL

Satış: 469,18 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 747,90 TL

Satış: 764,40 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.491,13 TL

Satış: 1.528,79 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.992 TL

Satış: 3.048 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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Son güncelleme: 17:37 28.09.2020
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