Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek ve gram altında son durum! (28.09.2020)

Piyasalarda haftanın açılış gününde altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların takibinde. Özellikle çeyrek ve gram altın için yatırım yapmak isteyenler güncel rakamları araştırıyor. İşte günün ilk saatlerine göre artış gösteren altın fiyatlarından son veriler…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 467,39 TL

Satış: 469,18 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 747,90 TL

Satış: 764,40 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.491,13 TL

Satış: 1.528,79 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.992 TL

Satış: 3.048 TL

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ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.