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Altın fiyatları düşmüyor… Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum!

Corona virüsü nedeniyle piyasalarda yaşanan dalgalanmadan etkilenen altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda sert yükseliş göstermişti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

07:28 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları düşmüyor… Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 337 lira oldu. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin etkisiyle yüksek seviyede seyreden altın fiyatlarındaki son durum haberimizin içerisinde yer alıyor. Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenler de ”altın ne kadar” sorusunun yanıtını araştırıyor…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 42 Lira

Gram altın: 337 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 142 lira

Altın fiyatlarında son durum ne? 31 Mart çeyrek ve gram altın kaç lira?

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ALTIN FİYATLARI DÜŞMÜYOR

Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi. Koronavirüse ek olarak Fed'in geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda şu sıralar 340 TL civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 521 TL'den satılıyor.

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