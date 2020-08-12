Altın fiyatları düştü ama… Uzmanlar yorumladı: Beklentiler ne yönde?

Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan sert yükselişin ardından son iki gündür düşüş gözleniyor. Geçen hafta 2.070 dolar seviyesine çıkan ons altın bugün 1.863 dolara kadar geriledikten sonra tekrar yönünü yukarı çevirdi 1.930 dolara çıktı.

Gram altın da, ons fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle bugün 433 TL’ye kadar gerilese de sonra yine 454 TL seviyesine çıktı. Altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanmanın iki önemli sebebi var. Bunlardan ilki Rusya tarafından yapılan corona virüsü aşısının bulunduğu yönündeki duyuru. Bir diğeri ise çok fazla yükselen altın fiyatlarına gelen düzeltme hareketi.

YILDIRIMTÜRK: AŞI, DÜZELTMENİN BAHANESİ OLDU

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında yaşanan düşüşü sozcu.com.tr'ye değerlendirdi.

Aşırı yükselen fiyatların ardından bir düzeltme hareketinin beklendiğini belirten Yıldırımtürk, “Rusya tarafından yapılan aşı açıklaması düzeltme hareketinin bahanesi oldu. Aslında altının yükselişini destekleyen gelişmelerde (salgında ikinci dalga endişeleri, yüksek likidite, Çin-ABD gerilimi) bir tersine dönüş söz konusu değil. Biz zaten daha önce yaptığımız konuşmalarda da bir düzeltme hareketi geleceğini söylemiştik.” açıklamasında bulundu.

YIL SONU BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Bu dönemde fiyatlarda dalgalanmalar görülebileceğini söyleyen Yıldırımtürk, “Ons altında fiyatlar 1.850-1.950 dolar aralığında seyredecektir. Gram altında ise 420 TL ile 475 TL bandında bir seyir görülebilir. Yıl sonu için ons altında 2.000 dolar beklentimiz hâlâ var. Altın yatırımlarını orta ve uzun vadeli düşünenlerin bu tarz düşüşlerde kısım kısım alım yapmalarının bir mahsuru yok. Düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 2021 yılı için ons altında fiyat beklentimiz 2.200-2.400 dolar seviyesinde.” dedi.

NALBANTLI: DİK YÜKSELİŞLERİN DÜZELTMESİ SERT OLUR

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı da altın fiyatları hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Piyasa her şeyin devamlı yükselemeyeceğini ve düzeltmeler olacağını söyleyen Nalbantlı, “Çok dik yükselişlerin düzeltmesi sert olur. Dün aşı haberlerinin etkisiyle zirveden başlayan düşüş yükseliş trendinin desteği olan 1.865 dolar seviyesinden tekrar yukarı harekete başladı.” dedi.

“1.865 DOLARIN ALTINA İNMEDİĞİ SÜRECE…”

Ons altın fiyatının 1.865 dolar seviyesinin altına inmediği sürece yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyen Nalbantlı, “Gram tarafında ise 440 TL bölgesi için aynı şeyi söyleyebiliriz. Bol likidite ve ikinci dalga endişesinin artmaya devam ettiği bu süreçte, altındaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.” açıklamasında bulundu.

AYYILDIR: ORTA-UZUN VADELİ BİR BOZULMA SÖZ KONUSU DEĞİL

GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır da konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ons altının 2020 yılında önemli kazançlar sağladığını belirten Ayyıldır, “Bu hafta gerçekleştirdiği sert düşüşlerle gündemi meşgul etti. Özellikle önce 2.000 daha sonra da 1.900 dolar seviyesi altına sarkarak yatırımcıları tedirgin eden kıymetli maden, bu düşüşlere rağmen orta-uzun vadeli alıcıları avantajlı bir bölgeye ulaştırmıştır.” dedi.

Aşı haberi ile birlikte altın dinamiklerinde oluşan geri çekilmenin, yatırımcıları kısa vadeli olarak tedirgin etmiş gözükse de orta-uzun dönemli olarak herhangi bir teknik bozulmanın söz konusu olmadığını söyleyen Ayyıldır, “Aşı sürecine ilişkin yeni haber akışları bu süreçte takip edilecekken, ABD-Çin gerilimi, negatif yada sıfıra yakın faiz politikası, genişleyici teşviklerin devam etmesi, ons altın tarafında orta-uzun vadeli pozitif görünümü avantajlı halde tutmayı sürdürmektedir. Sağlıklı trendler için düzeltmelerin olmasının doğal olabileceği ve özellikle kaldıraçlı piyasalarda doğru risk yönetimi ile bu tür zamanların hataları minimuma indirebilmek için önemli olduğu da ayrıca göz ardı edilmemelidir.” ifadelerini kullandı.