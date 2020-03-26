Altın fiyatları ne durumda? 26 Mart gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatlarında dün yaşanan sert yükseliş bugün yerini sınırlı da olsa gerilemeye bıraktı. Dün gördüğü 340 TL seviyesi ile tarihi rekorunu kıran gram altın bugün 335 TL sevinde bulunuyor. Ons altın ise 1.620 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki altında yaşanan yükseliş devam eder mi? İşte 26 Mart tarihli altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 26 MART

Çeyrek altın: 521,42 Lira

Yarım altın: 1.041,44 Lira

Gram altın: 333,80 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2.142,00 Lira

NALBANTLI: ÇOK SIK RASTLANMAYAN HAREKETLER

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı da konu hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Dün altının vadeli ve spot piyasasında, çok sık rastlanmayan hareketler görüldüğünü söyleyen Nalbantlı, “Spot piyasada alış ve satış arasındaki makas 10 dolara kadar çıkarken, vadeli piyasadaki fiyat spotun 30 ile 70 dolar üzerindeydi. Fiziki transferin ortadan kalkması ile oluşan bu hareket ile spot piyasada ons altın 1.630 seviyesine kadar yükseldi.” dedi.

“GRAMDA 355-360 BEKLİYORUM”



Gram altının ise 340 TL'yi gördüğünü söyleyen Nalbantlı, “Bu kadar sert harekette teknik olarak bir şey söylemek zor. Ama genel olarak gramda 305-310 bölgesi geri çekilmelerde alım için uygun. Yukarı 355-360 bekliyorum. Ons tarafında ise 1.450 dolar bölgesi kuvvetli destek gibi duruyor. Yukarıda 1.740 ve 1.790 görülebilir.” açıklamasında bulundu.