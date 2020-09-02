Altın fiyatları son gelişmeler: Çeyrek altın kaç para oldu?

Geçtiğimiz ay içerisinde tarihi zirvesini gören altın fiyatları, eylül ayında da değişiklik göstermeye devam ediyor. Yatırımcısının yüzünü en çok güldüren emtia olan altın, güne düşüşle başladı. İşte 2 Eylül Kapalıçarşı altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 2 EYLÜL

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 464.86

Satış: 464,95

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 755,80

Satış: 765,70

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.506,20

Satış: 1.533,50

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.013,60

Satış: 3.049,50

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ALTIN FİYATLARININ YÜKSELİŞ HAREKETİ SÜREBİLİR

Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talebin artması, merkez banklarının faizleri rekor düşük seviyelere çekip piyasalara daha önce görülmedik düzeyde para sunması ve pandemide ikinci dalga endişeleri, altının ons fiyatının 2 bin doları aşarak rekor kırmasında etkili olmuştu.

Rusya'dan gelen ilk corona virüsü aşısının tescil edildiğine dair haber, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, artan risk iştahı ve kâr realizasyonu için yapılan satışlarla altın fiyatları sert düştü.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities'in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.