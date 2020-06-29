Altın fiyatları son gelişmeler: Gram altın yine yükseliyor

Altın fiyatları, hem dünya gündemi hem de Türkiye gündemine göre anlık olarak değişim gösterebiliyor. Yatırımını altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki değişimi merak ediyor. İşte altın fiyatları son durum

ALTIN FİYATLARI 29 HAZİRAN PAZARTESİ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 390,96

Satış: 391,04

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 633,40

Satış: 641,50

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.266,70

Satış: 1.281,20

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.533,50

Satış: 2.552,70

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ DE ETKİLİ

ÜNLÜ & Co'mment bilgi notunda da ons altının 1.750 doların üzerine yerleştiğine vurgu yapıldı. Teknik olarak önemli seviyelerin kırılmasının ardından momentum kazanan altının ons fiyatının, yukarı yönlü eğilimini koruduğu belirtilen notta, “Bu noktada 1.750 doların üzerinde kalındıkça 1.770 doların sonraki hedef seviye olduğuna vurgu yapmıştık. Kaldı ki corona virüsünde ikinci dalga endişelerinin tam olarak ortadan kalkmaması ve ABD-Çin ilişkilerine dair soru işaretleri de ons altına yönelimi destekler nitelikte.” ifadelerine yer verildi.