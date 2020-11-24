Altın fiyatları tepe taklak

Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsüne karşı, şirketlerin arka arkaya yaptığı aşı duyurusu, ons altın fiyatının sert düşmesine neden oldu. Salgın sürecinde 2 bin doların üzerine çıkan ons altın fiyatları 1.816 dolara kadar geriledi.

GRAM ALTIN DOLARDAN DESTEK BULUYOR

Ons altında yaşanan sert düşüşe rağmen gram altın fiyatları 465 TL seviyesinde bulunmaya devam ediyor. İç piyasada dolar kurunda yaşanan sert yükseliş gram altın fiyatlarının düşmesini engelliyor. Dolar/TL bugün tekrar 8 seviyesinin üzerine çıktı. Merkez Bankası’nın faiz adımları ve normalleşme adımlarından biri olan bankaları kredi vermeye zorlayan Aktif Rasyosu’nun kaldırılması dolar kurunda yaşanan yükselişi frenlemeye yeterli olmadı.

KUTSAR: ABD TEŞVİK PAKETİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar altın fiyatları ile ilgili sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Dolarda yaşanan yükselişin ons altında yaşanan düşüşün gram altın altın fiyatlarına yansımasını önlediğini söyleyen Kutsar, “Dolardaki yükseliş hem gram altın fiyatlarının düşüşünü sınırlıyor hem de toparlanmasına destek oluyor. Haftalık görünümde beklentimiz gram altının 455-470 TL arasında seyretmesi.” dedi.

Corona virüsüne karşı geliştirilen aşı haberlerinin takip edilen en önemli veri olduğunu söyleyen Kaan Kutsar, ons altın tarafında ABD’nin tartıştığı teşvik paketinin de yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.

1800 DOLAR TEST EDİLİR Mİ?

ÜNLÜ & Co tarafından paylaşılan notta ise ons altın üzerindeki baskının arttığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Aşı çalışmalarının pozitif yönde ilerlemesi ve tedavi için birden fazla aşının bulunması küresel risk iştahının canlı kalmasını sağlarken güvenli liman ihtiyacının azalması ile altın fiyatlarının giderek daha fazla baskı altında kaldığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında da bu baskı kendini net şekilde gösteriyor. Öyle ki zaman zaman oluşan hareketliliğe karşın 1900 doları aşamayan altın fiyatları aşağıda ise en güçlü destek olan 1850 doların kırılması ile birlikte belirgin şekilde geri çekildi. 1850 doların altında kalındıkça ons altının 1800 doların da altını test etme potansiyeli taşıdığını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

AŞI HABERLERİ ARKA ARKAYA GELDİ

Hem Pfizer – BioNTech hem de Moderna geçen hafta geliştirdikleri Covid aşılarının yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu gösteren ön sonuçlarını duyurdu.

Bugün ise Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca şirketiyle birlikte geliştirdiği aşının virüse karşı yüzde 70 koruma sağladığı açıklandı.

AstraZeneca aşısının diğer aşılara göre çok daha ucuz olacağı, kolay depolanması nedeniyle dünya çapında dağıtımının daha kolay olacağı haberleri uluslararası piyasalarda bahar havası esmesine neden oldu.