Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Gram altın 487 lira oldu

Çeyrek altın fiyatları da belli oldu. Kapalıçarşı'da çeyrek altının satış fiyatı 789 lira, alış fiyatı ise 796 lira olarak fiyatlandı.

26 EKİM ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.578.60 Lira

Satış: 1.593.00 Lira

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.157.30 Lira

Satış: 3.173.90 Lira

REŞAT ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.189.77 lira

Satış: 3.206.85

ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİNLER

Gedik Yatırım tarafından hazırlanan piyasa notunda şu ifadeler kullanıldı: ABD teşvik paketine dair olası açıklamalar önemli olabilir. Ons altın için 1915$ ve 1924$ dirençlerinden sonra 1932$ direnci takip edilebilir. Aşağıda, 1897$ – 1889$ – 1879$ destekler.

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın teknik analizi: Ons altının güç kaybetmesine neden olurken beklentilerimize paralel olarak dün 1900 dolara doğru bir geri çekilme olduğunu gördük. Mevcut eğilimin devam etmesi durumunda aşağıda 1875 dolara kadar bir gevşeme olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.