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Altın fiyatlarında son durum ne? 12 Mayıs çeyrek ve gram altın kaç lira?

Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatları geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşmıştı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,90 lira oldu. Dünyada ve ülkemizde yaşanan güncel olaylarla birlikte altın fiyatları da değişirken özellikle çeyrek altın ve yarım altın fiyatları araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son durumu...

08:33 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum ne? 12 Mayıs çeyrek ve gram altın kaç lira?

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS

Çeyrek Altın: 632 Lira

Gram Altın: 385,90 Liira

Yarım Altın: bin 260 Lira

Cumhuriyet Altın: 2 bin 553 Lira

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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