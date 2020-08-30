Altın fiyatlarında son durum ne? 30Ağustos çeyrek ve gram altın kaç lira?

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Corona virüsü salgınının neden olduğu belirsizlikler, jeopolitik gerilimlerdeki artış, doların zayıflaması ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede görülen negatif reel faizlerin altının yükselişinde etkili oluyor.

ALTIN FİYATLARI 30 AĞUSTOS

Gram altın: 463,38 Lira

Çeyrek altın: 762,50 Lira

Yarım altın: 1.527,20Lira

Cumhuriyet altını: 3.037 Lira

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‘FAİZLER HALKI ALTINA YÖNLENDİRDİ’

Retuers’a konuşan bir bankacı TL'nin getirisinin yatırımcıyı enflasyondan korumaya yetmeyeceği endişesinin piyasada önemli bir etken olduğuna dikkat çekerek, “TCMB'nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının dövize altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi olduğunu görüyoruz. Lokal ve dış döviz talebine etki eden tüm unsurları bir araya getirdiğimizde TCMB'nin döviz piyasasında bugüne kadar yaptığını devam ettirmek adına daha çok rezerve ihtiyacı olabileceği ve bunun var olmadığı endişesi önümüzdeki dönem açısından ciddi bir risk unsuru” dedi.