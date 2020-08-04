Altın fiyatlarında son durum ne? 4 Ağustos çeyrek ve gram altın kaç lira?

Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere ulaşmıştı. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS

Gram altın: 442 Lira

Çeyrek altın: 743 Lira

Yarım altın: 1.481 Lira

Cumhuriyet altını: 2.953 Lira

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‘FAİZLER HALKI ALTINA YÖNLENDİRDİ'

Retuers'a konuşan bir bankacı TL’nin getirisinin yatırımcıyı enflasyondan korumaya yetmeyeceği endişesinin piyasada önemli bir etken olduğuna dikkat çekerek, “TCMB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının dövize altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi olduğunu görüyoruz. Lokal ve dış döviz talebine etki eden tüm unsurları bir araya getirdiğimizde TCMB’nin döviz piyasasında bugüne kadar yaptığını devam ettirmek adına daha çok rezerve ihtiyacı olabileceği ve bunun var olmadığı endişesi önümüzdeki dönem açısından ciddi bir risk unsuru” dedi.