Altın mevduatında büyük artış

Vatandaş 2019 yılında altına yatırımı sevdi. 2019'da altın mevduat hesapları yüzde 98.5 arttı. Altında iki katına varan artış yaşanırken vatandaşın TL mevduatı yüzde 13.5, dolar mevduatı ise yüzde 20.4 artış gösterdi.

2018 yılında ekonomideki kur atakları, piyasadaki dengesizliği yaşayan vatandaş 2019'u tedbirli geçirdi. Dünya gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre her ne kadar dolarizasyon artmaya devam etse de vatandaşa altın da çok cazip geldi.

NEREDEYSE İKİYE KATLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) verilerine göre Aralık 2018'de 38 milyar 335 milyon lira olan vatandaşların altın hesapları Aralık 2019'da 76 milyar 98 milyon liraya fırladı. Bir yılda yüzde 98.5 arttı yani neredeyse ikiye katlandı.

TL mevduatı ise Aralık 2018'de 643 milyar 290 milyon iken Aralık 2019'da yüzde 13.5 artışla 730 milyar 451 milyon liraya çıktı. Dolar mevduat hesapları da yüzde 20.4 artışla 89 milyar 759 milyon dolardan 108 milyar 81 milyon dolara yükseldi.

Hem Türkiye ekonomisindeki yaşananlar hem de küresel gelişmeler vatandaşın altın talebinin artmasında etkili oldu. Nitekim, bu yılın başından itibaren de altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. 2019'de ticaret savaşları, küresel ekonomideki yavaşlama, Brexit gibi risk algısını artıran olaylar yatırımcıları altına yönlendirdi. Güvenli liman altın yatırımcısının yüzünü de kara çıkarmadı ve ons altın yatırımcısına 2019'da yüzde 19'a yakın getiri sağladı.