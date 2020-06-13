Amazon’un başı soruşturmalarla dertte

Reuters'ta yer alan habere göre California Eyaleti, Amazon'un kendi ürettiği ürünleri satarken, diğer satıcılara karşı rekabet kurallarına uyup uymadığını araştırıyor. Amazon, konu hakkında yorum yapmasa da kendi ürünlerinin satışından elde edilen gelirin, toplam gelirdeki payının sadece yüzde 1 olduğunu belirtti.

BAŞKA SİTELERDE SATIŞI ENGELLİYOR İDDİASI

Washington Eyaleti'ndeki soruşturmanın konusu daha farklı. Amazon'un, satıcıların ürünlerini başka internet sitelerinde de satışa çıkarmaları konusunda zorluk çıkarttığı hatta engellediği iddiası var. Her iki soruşturmanın da henüz erken safhalarda olduğu öğrenildi. Her iki eyaletin başsavcılığı da yorum yapmak istemedi.

BEZOS İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI



ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, geçtiğimiz ay Amazon CEO'su Jeff Bezos'u şirketin yeni ürünler üretmek için diğer satıcıların verilerini kullandığı iddialarıyla ilgili ifade vermeye çağırmıştı.

ABD dışında da şirketin başını ağrıtan gelişmeler var. Avrupa Komisyonu da gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Amazon'un hem Pazar yeri olup hem de satış yaparak oynadığı ikili rol soruşturuluyor. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Amazon'a rakip firmalara ilişkin veriler kullandığı iddialarıyla ilgili de harekete geçebileceği kaydedildi.