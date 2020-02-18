Asgari ücrette sondan 3’üncü olduk

Hükümet asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik zamla övünürken, Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) 6 milyonu aşkın asgari ücretliye kötü haber geldi. Eurostat'ın resmi verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan asgari ücret Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında sondan 3'üncü sıraya kadar düştü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı asgari ücretinin AB üyesi ülkelere kıyasla çok iyi bir seviyede olduğunu ileri sürmüştü.

YERİMİZ BELLİ OLDU

Eurostat, AB ülkelerindeki 2020 yılı asgari ücret seviyelerini ilan etti. Böylece Türkiye'de işçi temsilcisi Türk-İş'in kabul etmeyip masadan kalkması üzerine hükümet ile işveren temsilcisinin imzalayarak yürürlüğe koyduğu 2020 yılı asgari ücretin AB ülkeleri arasındaki yeri belli oldu. Eurostat'ın resmi verilerine göre Türkiye'de bu yılın başından itibaren uygulanmaya başlanan brüt 2 bin 940 TL, net 2 bin 324 TL'lik asgari ücret, AB üyesi ülkeler arasında sondan üçüncü olabildi. 28 AB ülkesi arasından asgari ücret uygulanan 22 ülke ile yapılan karşılaştırmaya göre Türkiye 448 Euro'luk yeni asgari ücretle sadece Letonya ve Bulgaristan'ı geride bırakabildi. Asgari ücret Letonya'da 430 Euro, Bulgaristan'da 312 Euro oldu. AB üyelerinden Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te resmi asgari ücret uygulanmıyor, ücretler toplu sözleşmelerle belirleniyor.

LÜKSEMBURG LİDER

AB üyesi ülkeler arasında brüt asgari ücretin en yüksek olduğu Lüksemburg 2 bin 143 Euro (yaklaşık 14 bin 36 TL) ile Türkiye'deki mevcut brüt asgari ücretin 4.76 katına ulaştı. İrlanda, Hollanda, İngiltere, Belçika, Almanya ve Fransa'da Türkiye'nin yaklaşık 3.5 katı civarında asgari ücret uygulanıyor. Türkiye, yeni asgari ücret seviyesiyle Romanya ve Macaristan gibi ekonomisi çok daha düşük seviyelerdeki ülkelere dahi yetişemedi.

Türkiye'de 6 milyon kişi asgari ücret olmak üzere toplam 10 milyon kişi asgari ücret civarındaki ücretlerle çalışıyor. Asgari Ücret Komisyonu'nda işçiyi temsilen bulunan Türk-İş, 2020 yılı asgari ücretinin en az 2 bin 578 TL olmasını istemiş ancak bu talebi karşılanmayınca komisyonu terk etmişti.

Ağbaba: Yüzde 15 zam bile bizi kurtaramadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaların aksine Türkiye'deki asgari ücretin AB üyesi ülkeler arasında iyi bir konumda olmadığını, aksine sondan 3'üncü sırada ancak kendine yer bulabildiğini söyledi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden ekonomik kriz ve krize bağlı olarak artan döviz kurları nedeniyle Türkiye'nin AB üyesi ülkeleri arasında asgari ücret yönünden sürekli geriye gittiğini ifade eden Ağbaba, “2020'de yüzde 15'lik zam yapılan asgari ücret 2 bin 20 TL'den 2 bin 324 TL'ye çıkmış, toplamda 300 lira artmıştı. Çok yüksek gibi gösterilen yüzde 15 zam Türkiye'nin AB ülkeleri asgari ücret sıralamasında yine son sıralarda kalmasına engel olamadı” dedi.