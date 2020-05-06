Bankaların çalışma saati normale döndü mü? Bankalar kaçta açılıyor?

Bankalardan mesai saatlerinde normale dönüş konusunda açıklama geldi. 23 Mart tarihinden itibaren şubeleri corona virüsü önlemleri kapsamında 12:00-17:00 arasında hizmet veren Garanti BBVA bugün itibarıyla şubelerinin normal mesaiye döneceğini açıkladı. İş Bankası da 11 Mayıs tarihinden itibaren normal mesaiye dönüş yapacak.

BANKALAR KAÇTA AÇILACAK?

Corona virüsü tedbirleri çerçevesinde 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 12:00-17:00 saatleri arası şubelerinde hizmet veren Garanti BBVA bu sabah müşterilerine gönderdiği bir bilgilendirme mesajında mevcutta hizmet veren şubelerinin bugün itibarıyla normal çalışma düzenine geçeceğini bildirdi.

Garanti şubeleri 6 Mayıs (bugün) itibarıyla 09:00-12:30/13:30-17:00 arası hizmet verecek.

İŞ BANKASI 11 MAYIS'TAN İTİBAREN BAŞLIYOR



Corona virüsü salgını nedeniyle gişe çalışma saatlerini 23 Mart’tan bu yana 12.00-17.00 arası olacak şekilde belirleyen İş Bankası da, tam gün çalışma düzenine geri dönüyor.

Buna göre, İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek