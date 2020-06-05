Bankaların kârı ilk dört ayda yüzde 22 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan aylık verilere göre, bankacılık sektörünün Ocak-Nisan dönemi net kârı 19.65 milyar TL olurken, 2019 aynı dönemdeki 16.16 milyar TL’ye göre yaklaşık yüzde 22 arttı.

Sektörün aktif büyüklüğü ise 2019 sonuna göre yüzde 16.4 artışla 5.2 trilyon TL olarak gerçekleşti.

TAKİPTEKİ ALACAK ORANI YÜZDE 4,64

Bankacılık sektörünün krediler toplamı Nisan sonunda 2019 sonuna göre yüzde 16.9 büyümeyle 3.10 trilyon TL olurken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 18.65, takipteki alacak oranı yüzde 4.64 olarak gerçekleşti.

Sektörün takipteki alacak oranı Mart sonunda yüzde 4.96 olarak gerçekleşmişti.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat Nisan sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre yüzde 16.4 artışla 2.99 trilyon TL oldu.

Özkaynak toplamı ise 2019 yıl sonuna göre yüzde 3.8 artışla 511.05 milyar TL’ye yükseldi. (REUTERS)