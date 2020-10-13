Berat Albayrak: OECD’de 1, dünyada 2’nciyiz!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi 2020 Ağustos döneminde yıllık yüzde 10.4 arttı. Aylık artış ise yüzde 3.4 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimi rakamlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

“DÜNYADA İKİNCİYİZ”

Söz konusu verilerle Türkiye’nin OECD’de 1, dünyada 2’nci olduğunu belirten Bakan Albayrak, “Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.

İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz.” ifadelerini kullandı.

OECD’de 1, dünyada 2’nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz. pic.twitter.com/t1E1D6jyac — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 13, 2020