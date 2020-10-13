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Berat Albayrak: OECD’de 1, dünyada 2’nciyiz!

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretimi verilerini sosyal medya hesabından yatığı paylaşımla değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!" dedi.

Sozcu.com.tr
11:55 -
Haberler Ekonomi
Berat Albayrak: OECD’de 1, dünyada 2’nciyiz!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi 2020 Ağustos döneminde yıllık yüzde 10.4 arttı. Aylık artış ise yüzde 3.4 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimi rakamlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

“DÜNYADA İKİNCİYİZ”

Söz konusu verilerle Türkiye’nin OECD’de 1, dünyada 2’nci olduğunu belirten Bakan Albayrak, “Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.

İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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