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Berat Albayrak Varlık Fonu’ndan da ayrıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de ayrıldı.

Güncellenme: 16:46, 27/11/2020
Haberler Ekonomi
Berat Albayrak Varlık Fonu’ndan da ayrıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 8 Kasım 2020’de Instagram’da yayınladığı metinle istifa eden Berat Albayrak’ın Türkiye Varlık Fonu’ndaki başkanvekilliği görevi de sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün İstanbul’da bulunan Vahdettin Köşkü’nde yapılacak yönetim kurulu toplantısı öncesinde Berat Albayrak’ın istifasını sunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türkiye Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu’nda Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Salim Arda Ermut ve Zafer Sönmez yer alıyor.

2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun portföyünde 23 şirket, 2 lisans ve çeşitli gayrimenkuller bulunuyor.

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Yayınlanma Tarihi:16:34,
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