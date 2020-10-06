Bezos’un 165 milyon dolarlık lüks evi önünde eylem

Pandemi dönemini fırsata çeviren şirketlerin başını hiç şüphesiz ki ABD’li e-ticaret devi Amazon çekiyor. Bu sayede şirketin patronu Jeff Bezos’un serveti de yıl başından bu yana 73,8 milyar dolar artışla 189 milyar dolara yükseldi.

Ancak Amazon işçileri, şirketin patronu kadar mutlu değil. Şirketin açıklamasına göre, Amazon bünyesinde çalışan 1 milyon 372 bin ön cephe işçisinden 19 bin 816’sı 1 Mart-19 Eylül döneminde corona virüsüne yakalandı.

Nitekim, daha yüksek ücret ve corona virüsüne karşı daha kapsamlı koruma önlemleri talep ettiği için işten atılan Christian Smalls isimli eski Amazon çalışanı Christian Smalls öncüğünde önceki gün Bezos’un lüks evi önünde protesto eylemi düzenlendi.

KAPISINA YÜRÜDÜLER

Bezos’un Los Angeles kentinin ünlü Beverly Hills bölgesindeki 169 milyon dolarlık bir evinin, daha doğrusu malikanesinin önüne yürüyen eylemciler, “Tax Bezos” (Bezos’u vergilendirin) yazılı pankart taşıdı.

The Los Angeles Times’ın aktardığına göre, eylemde eski Amazon çalışanı Smalls’un yanı sıra çok sayıda kişi yer aldı.

Smalls, Amazon’un New York kentindeki bir merkezinde yönetici yardımcısı olarak çalışıyordu. Martta şirketin salgına karşı gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle yapılan eylemlerde yer alması sonrasında işten atıldı.

Smalls ve arkadaşları, ağustos ayında da Bezos’un Manhattan’daki apartmanı önünde eylem düzenlemişti.

Amazon ise, ücretlerde her yıl iyileştirme yapıldığını ve salgına karşı da gerekli önlemlerin alındığını öne sürüyor.