Bir tek bu eksikti Yunan pirinci de geldi

Yerli pilavlık pirinç adı altında tüketiciye sunulan pirinç, Yunanistan menşeli çıktı. 9 Eylül'de piyasaya sürülen pirinç paketlerinde hem ‘Yerli' hem de menşeinin Yunanistan olduğu yazıyor. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Artık ipin ucu kaçtı. Hem milli ve yerliyiz diyorlar hem de Yunanistan'dan pirinç ithal ediyorlar. Edirne'de çeltik üreticisine 3 lira 20 kuruş fiyat verip ithalatın önünü sonuna kadar açıyorlar. Yunanistan'dan ithalata neden izin verildi, bunların her söylediği palavra” dedi.

300 TON SATIN ALDI

Yerli-Yunan pirincin altından ise devletin bir kurumu olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çıktı. Pirinç üreticilerinin çeltik kilosu için 3.80 lira istemesi üzerine TMO, Yunanistan ve İtalya'dan pirinç ithal ederek piyasaya sürdü. TMO'dan 300 ton pirinç alan bir özel firma, ‘yerli pilavlık pirinç' yazan paketin menşei bölümüne ise Yunanistan yazınca ortalık karıştı.

ARTIK İPİN UCU KAÇTI

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs yüzünden gerilim yaşadığımız Yunanistan'tan pirinç ithal edilmesine tepki gösterdi ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Artık ipin ucu kaçtı. Hem yerliyiz, hem milliyiz diyorlar ama pirinç paketinin ön tarafında ‘yerli pirinç' yazmasına rağmen, paketin arkasında Yunanistan'dan ithal olduğu yazılıyor. Edirne'deki çeltik üreticisine 3 lira 20 kuruş fiyat verip ithalatın önünü sonuna kadar açıyorlar. Bir de Yunanistan ile biz gergin değil miyiz, neden Yunanistan'dan ithalata izin veriliyor. Bunların her söylediği palavra.”

KONYA KADAR TOPRAĞI OLAN ÜLKEDEN İTHALAT YAPIYORUZ

SÖZCÜ'ye açıklama yapan firma yöneticisi şöyle konuştu: “İpsala'ya gittim, çiftçi pirincini 3.20'den vermek istemiyor. TMO el attı, Yunanistan ve İtalya'dan pirinç ithal etti. Biz de 300 ton aldık. Paketleme yaparken menşeine Yunanistan yazmam gerekir, Türk Gıda Kodeksi bunu emrediyor. Menşeine Türkiye yazsam kimse de fark etmezdi. Bir Türk olarak benim de zoruma gidiyor. Konya kadar toprağı olan bir ülkeden pirinç ithal ediyoruz.”